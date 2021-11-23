Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarı! Hangi illere kar ve yağmur yağacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar ve sağanak yağış uyarılarında bulundu. 5 günlük hava durumu tahminini açıklayan Meteoroloji, milyonlarca İstanbulluyu uyardı. 9 ilde ise kar yağışı beklenildiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aynı zamanda Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Peki hangi illere kar ve yağmur yağacak?
"Kar ve yağmur yağacak mı?" soruları cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. Birçok ile kar yağacağını da belirten Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı.
DOĞU KARADENİZ DE LİSTEDE
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A FLAŞ UYARI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyordu.
İstanbul'daki kuvvetli yağışın ise çarşamba sabahına kadar devam edeceği ifade ediliyor.
9 İLE KAR UYARISI
Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günleri Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çarşamba günü ise Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimler başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'ta yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.
Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
FIRTINA GELİYOR
Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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