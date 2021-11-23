Son dakika | Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezası onandı
Son dakika haberi... Yargıtay, Ceren Özdemir cinayetinde sanık Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onaylandı.
Yargıtay, Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Özgür Arduç'un temyiz incelemesini tamamladı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında, Özgür Arduç'a, Ceren Özdemir'i öldürmesi nedeniyle nitelikli kasten adam öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onandığı, suçun mükerrer olması sebebiyle koşullu salıvermeden yararlanmadan ağırlaştırılmış hapis cezasının sıkı güvenlik rejimine göre uygulanacağı, sanığın hayatı boyunca cezaevinden çıkmadan cezasını çekeceği belirtildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da evinin önünde 35 yaşındaki Özgür Arduç tarafından bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından kaçan Arduç, bir gün sonra polislerce yakalanmıştı.
Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
NE OLMUŞTU?
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
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