İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Vazgeçmeyeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 23, 2021
Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır.
Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.pic.twitter.com/YG5ypscy3U