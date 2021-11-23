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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" mesajı

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan güçlü ve büyük Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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