Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: İşte 2021 yılında yurda yerleştirilen öğrenci sayısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuruları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

2021 yılında yapılan yurt başvurusu 624 bin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bunlardan 551 binini ise yerleştirdik." dedi.