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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: İşte 2021 yılında yurda yerleştirilen öğrenci sayısı

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: İşte 2021 yılında yurda yerleştirilen öğrenci sayısı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 2021 yılında yurtlara yapılan başvuru sayısını ve yurda yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuruları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

2021 yılında yapılan yurt başvurusu 624 bin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bunlardan 551 binini ise yerleştirdik." dedi.

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