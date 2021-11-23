Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faillerin peşini bırakmayacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekime saldırdığına ilişkin görüntüleri, başsavcılığa verilen M.İ.'nin tutuklanmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pendik Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız, hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.