23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faillerin peşini bırakmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faillerin peşini bırakmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faillerin peşini bırakmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekime saldırdığına ilişkin görüntüleri, başsavcılığa verilen M.İ.'nin tutuklanmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pendik Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız, hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA