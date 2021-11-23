Pelit Pastaneleri 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu' iddiasını yalanladı
Pelit Pastaneleri, 'dolarda yaşanan belirsizlik nedeniyle satış ve sevkiyatlarını durdurduğu' iddiasını yalanladı. Söz konusu haber CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya tarafından gün boyu pompalanmıştı.
Pelit Pastaneleri, CHP yandaşı medya tarafından gün boyu pompalanan ''Pelit Pastaneleri, 'dolarda yaşanan belirsizlik nedeniyle satış ve sevkiyatlarını durdurdu' başlıklı haberleri yalanladı.
Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir."
CHP'YE YAKIN MEDYANIN İDDİASI BOŞ ÇIKTI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarının ''Pelit Pastanesi satış ve sevkiyatı durdurdu'' iddiaları bu açıklamayla birlikte boşa çıktı.
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