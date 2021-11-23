Pelit Pastaneleri ’satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurdu’ iddiasını yalanladı

Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir."

CHP'YE YAKIN MEDYANIN İDDİASI BOŞ ÇIKTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarının ''Pelit Pastanesi satış ve sevkiyatı durdurdu'' iddiaları bu açıklamayla birlikte boşa çıktı.