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Sözcü ve OdaTV'nin KOSGEB üzerinden başlattığı algı operasyonuna sert tepki!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Sözcü ve OdaTV’nin KOSGEB üzerinden başlattığı algı operasyonuna sert tepki!

Muhalefetin tetikçileri Sözcü ve OdaTV'nin yaptığı iftiralarla dolu KOSGEB haberine yalanlama geldi. KOSGEB tarafından yapılan açıklamada, Sözcü'nün yaptığı "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet" haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Asparagas habere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tepki gösterdi.

KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9 Eylül 2021'de gerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelif onarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını şartlarında personel ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini kapsadığı belirtildi.

SÖZCÜ GAZETESİNE TEPKİ

KOSGEB'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet" başlıklı yalan ve çarpıtma habere ilişkin açıklamamız" denildi.

Aynı haberdeki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin, ihalenin teknik şartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını yansıtmaktadır. İhale şartnamesinde yer alan 'Gömme Rezervuarlı Klozet' ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarif edilmiş olup, ürünün piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleyken KOSGEB Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık bir yalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet yapıldığı yalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır. İhaleye konu onarım, tadilat ve yapım işleri, KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartlara uygun hale getirmek, penceresi olmayan ve pandemi şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklara kazaları engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit ve yemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçları kapsamaktadır."

BAKAN VARANK: "YALAN VE İFTİRA DOLU HABERLER..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in açıklamalarının ardından asparagas haber yapanlara tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadelerine yer verdi.

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