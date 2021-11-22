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Son dakika: TBMM'de olay çıktı! MHP Milletvekili Olcay Kılavuz: Selahhatin Demirtaş bir teröristtir

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Son dakika: TBMM’de olay çıktı! MHP Milletvekili Olcay Kılavuz: Selahhatin Demirtaş bir teröristtir

Son dakika... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş  bir teröristtir" sözü üzerine komisyonda tartışma çıktı.

SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine komisyonda tartışma çıktı.

MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi.

Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.

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