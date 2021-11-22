Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından son dakika ekonomi mesajları verdi. Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Twitter'dan ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarada bulundu.
Kabine Toplantısı sonrası kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımları şöyle;
Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir.Dünya millî gelirinin 3'te 2'sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.
"TÜRKİYE İÇİN EN DOĞRU OLANI YAPMAKTA KARARLIYIZ"
Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.
"SONUNDA NE ELDE EDECEĞİMİZİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"
Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2021 açıklandı mı?
- Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
- Resmi duyuru geldi! 5.500 TL'den 8.489 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...
- MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı...
- LPG ne kadar oldu? 23 Kasım güncel LPG fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir! LPG kaç TL?
- Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama...
- Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?
- Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabinede ne oldu?
- İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar?