Son dakika: Başkan Erdoğan’dan flaş ekonomi mesajı

"SONUNDA NE ELDE EDECEĞİMİZİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"



Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.



