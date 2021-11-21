CHP, İYİ Parti ve HDP bir kez daha şerde birleşti! İşte Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete manipülasyonunun perde arkası
Son dakika... Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ana aktörü olduğu 'Resmi Gazete' üzerinden yapılan algı operasyonu şer ittifakının elinde patladı. Nereden geldiği belli olmayan bir tevatürü sağlam bir kaynağa dayanıyormuş gibi lanse eden CHP'li HDP'li ve İYİ Partili isimlere Türkiye'nin her kesiminden tepki yağdı. Peki, muhalefet ''Resmi Gazete'' spekülasyonu ile neyi amaçladı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Resmi Gazete spekülasyonunun perde arkasını A Haber'de anlattı.
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu.
"Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı.
Peki muhalefet 'spekülasyon ittifakı' ile ne amaçlıyor? Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.
"BÜTÜN DİKKATLERİ RESMİ GAZETE'YE YÖNELTTİ"
Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz Cuma günü gerçekten tarihi bir akşam yaşandı. Durmuş Yılmaz bir tweet attı. Akşam 12.00'den sonra Resmi Gazete'ye dikkat dedi. Teyakkuza davet etti. Herkese iyi hafta sonları diliyorum dedi. Bütün dikkatleri Resmi Gazete'ye yöneltti.
İYİ Parti ile HDP arasında gizli bir ittifak var. Perde arkasında yaşanan bir ittifak var. Bu ittifakın ortakları hemen devreye girdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dedi ki; 'Sizce ne olabilir?'
"SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"
İlerleyen saatlerde bütün dikkatler Resmi Gazete'ye odaklandı. Resmi Gazete'nin sitesine erişim yapılamaz oldu. Devreye Meral Akşener girdi. Sanki Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete'yi engelliyormuş gibi bir tutum segileyerek 'Gündüz huzur yok' gibi cümleler kurdu.
Sonra Resmi Gazete yayınlandı. Ekonomi yönetiminde hiçbir değişiklik yapılmadığı anlaşıldı. Rutin atamalar olduğu anlaşıldı. Sabaha kadar bu üç kişi sessizliğe büründü.
"DURMUŞ YILMAZ BOŞUNA YAPMADI"
Sonra Durmuş Yılmaz, yalan bir özür diledi 'Öngörüm gerçekleşmedi' dedi. Gergerlioğlu ve Akşener ise sessiz kaldı. Bu provokasyon yanlarına kar kaldı. Burada doların artmasına sebep oldular. Durmuş Yılmaz bunu boşuna yapmadı.
IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞME
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete üzerinden yaptığı spekülasyona destek veren isimlerden biri de CHP'li Faik Öztrak'tı. Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz, Ankara'da bir otelde IMF ile gizlice görüştü.
İkili, küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile gizli görüşmeyi "Açıklama gereği duymadık" sözleriyle savundu. Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söylemişti.
IMF'NİN SÖMÜRGE YASALARINI ÖZTRAK DAYATTI
İsmi IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak, 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldı.
20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyar liralık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Özrak tarafından yönetiliyordu. IMF bu süreçte borç para vermek için 'Sömürge Yasaları'nı Öztrak aracılığıyla dayattı.
Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.
Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti. Öztrak, Doğan Grubu'na dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gece dolar kuru 2 katına çıktı. 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.
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