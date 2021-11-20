Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 20 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti, vaka rakamları ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne? İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
BAKAN KOCA: BU ORAN TABLODA %80,5 GÖRÜNÜYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.
20 ARALIK 2021 CUMARTESİ KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Son 24 saatte Türkiye'de 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
DÜNÜN VE GEÇMİŞ GÜNLERİN COVİD-19 TABLOSU
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