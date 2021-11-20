Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada 50+1 zirvesi ve asgari ücret zammı olacak







ASGARİ ÜCRET VE FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası PPK tarafından alınan faiz indirmi kararı da ekonomik gelişmeler başlığı altında görüşülecek.



2022 yılı için işveren ve işçi ile Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formül olacak.