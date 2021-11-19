Son dakika: Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! "İddiaları reddediyoruz"
Son dakika haberi... Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrılarak, Bulgaristan'da seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrılarak, Bulgaristan'da seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.
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