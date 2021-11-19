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Son dakika: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesi, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" ifadelerine yer verdi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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