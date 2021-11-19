HDP’liler ’’Kürt illeri’’ provokasyonu yaptı AK Parti’den yanıt gecikmedi





Karşılıklı sözlü atışmalar sonrasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, tartışmanın sonlanması için çaba gösterdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Yılmaz bir açıklama yapmak istediğini belirterek, "Ülkemizde 81 il var, 84 milyon insanımızın ilidir bu illerimiz. Hiçbir ilimizi etnik bir zeminde tanımlamak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti eşit vatandaşlığa dayalı bir hukuk devletidir. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevisi'yle, Sünni'siyle, Müslüman'ıyla, gayrimüslimiyle bütün insanlar bütün illerin sahibidir." dedi.

Tek bir etnik kimlikle, mezheple illerin tarif edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yanlış bir yaklaşımdır. Hukuka ve demokrasiye de uygun değildir. Bunun altını çizmek isterim. Diğer taraftan Kürtçeye son 20 yıldır yapılan reformlarla çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Batman'da daha geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın önünde Kürtçe müzikler icra edilmiştir. Kürtçe konuşulmuştur, bunu da tüm Türkiye televizyonlardan izlemiştir. Böyle bir şey söz konusu değil.