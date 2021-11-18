Son dakika | Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü. Bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Başkan Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
FETÖ İLE MÜCADELE
Başkan Erdoğan, görüşmede, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.
TB2 SİHA-HÜRKUŞ-ZIRHLI ARAÇ MESAJI
Başkan Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.
İSRAİL İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.
Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.
İSRAİL'İN AÇIKLAMASI
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Konuşmanın olumlu bir havada seyrettiği aktarılan açıklamada, Erdoğan'ın Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenlik için İsrail ile ilişkilere verdiği önemi vurguladığı belirtildi.
Herzog'un da Türkiye ve İsrail'in bölge barışına ilişkin ikili ve bölgesel konularda kapsamlı diyalog içinde olma arzularından memnuniyet duyduğu kaydedildi.
İki liderin, iletişimde kalma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
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