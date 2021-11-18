MSB acı haberi duyurdu: Şırnak’ta 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak Uludere bölgesinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit'in askeri araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit, askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.