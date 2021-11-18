GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. GSB personel alımı sonuçları için gözler gsb.gov.tr'de! 12 Kasım'da temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sözlü sınavlar tamamlandı. Sınavlar Gençlik Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleşti. İşte, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Henüz mülakat sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih de bildirilmedi.