Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile görüştü! "İstişare Planı" imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'nın başkenti Kişinev'de Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Popescu, görüşmenin ardından Bakanlıklararası İstişare Planı'nın imza törenine katıldı.



"BAKANLIKLARARASI İSTİŞARE PLANI" İMZALANDI.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu'nun davetine icabetle geldiği Kişinev'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Popescu ile bir araya geldi. İkili daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından "Bakanlıklararası İstişare Planı" imzalandı.

Çavuşoğlu'nun ziyaret çerçevesinde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ve Başbakan Natalia Gavrilita ile bir araya gelmesi bekleniyor.