SON DAKİKA | AK Parti’den flaş ’erken seçim’ açıklaması! Grup Başkanvekili duyurdu

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen Bülent Turan, iki siyasetçiyi de etiketleyip gündemlerinde erken seçimin olmadığını vurguladı.

Turan söz konusu paylaşımında "Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.