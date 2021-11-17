17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | AK Parti'den flaş 'erken seçim' açıklaması! Grup Başkanvekili duyurdu

SON DAKİKA | AK Parti'den flaş 'erken seçim' açıklaması! Grup Başkanvekili duyurdu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | AK Parti’den flaş ’erken seçim’ açıklaması! Grup Başkanvekili duyurdu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın yaptığı çağrıya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına ilk tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen Bülent Turan, iki siyasetçiyi de etiketleyip gündemlerinde erken seçimin olmadığını vurguladı.

Turan söz konusu paylaşımında "Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KAPILARI KAPATMIŞTI

Muhalefetin erken seçim beklentisiyle ilgili haziran ayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" açıklamasıyla erken seçime kapıları kapatmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA