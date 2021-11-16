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Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?

Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde Spotify erişim sorunu yaşnıyor. 16 Kasım 2021 Salı akşamı başlayan ve kullanıcılar mağdur eden sorun Türkiye dahil birçok ülkede yaşnıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?

Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan sorun sonrası açıklama yapılması bekleniyor. İşte, Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?

SPOTİFY VE DİSCORD ÜZERİNDE ERİŞİM SORUNLARI MEVCUT

Eğer son bir saat içerisinde Spotify ya da Discord'a erişmeye çalıştıysanız hata almış olabilirsiniz. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığı biliniyor. Discord tarafından bu sorun hakkında açıklama gelmese de Spotify, şu tweet ile sorunu kabul etti:

Spotify'ın açıklamasında platformun ne zaman eski haline döneceğiyle ilgili bir bilgi yok. Yine de en azından Spotify'ın bu sorundan haberdar olduğunu öğrenmiş olduk.

DİSCORD'DAKİ SORUN DÜZELDİ

Discord'da saat 20.00 sularından beri mevcut olan sorun düzelmiş görünüyor. Spotify'da ise aynı sorunların devam ettiğini belirtelim.

ERİŞİM SORUNLARI GOOGLE KAYNAKLI OLABİLİR

Google'ın internet siteleri ve mobil uygulamalar için barındırma hizmeti sunduğu Google Cloud, binlerce servis tarafından tercih ediliyor. Bu servisten hizmet alan uygulamalar arasında Spotify ve Netflix gibi büyük şirketler mevcut. Ancak Google Cloud'ın DownDetector'deki sayfasına baktığımızda son bir saatte epey sorun bildiriminin yapıldığını görüyoruz. Henüz resmi bir açıklama olmasa da sorun Google Cloud kaynaklı olabilir.

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