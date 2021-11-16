Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?

Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan sorun sonrası açıklama yapılması bekleniyor. İşte, Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?

SPOTİFY VE DİSCORD ÜZERİNDE ERİŞİM SORUNLARI MEVCUT

Eğer son bir saat içerisinde Spotify ya da Discord'a erişmeye çalıştıysanız hata almış olabilirsiniz. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığı biliniyor. Discord tarafından bu sorun hakkında açıklama gelmese de Spotify, şu tweet ile sorunu kabul etti: