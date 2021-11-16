Spotify çöktü mü, ne zaman düzelir? 16 Kasım Spotify ve Snapchat çöktü mü? İşte son dakika açıklaması...

Spotify çöktü mü, ne zaman düzelir? 16 Kasım Spotify ve Snapchat çöktü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde Spotify erişim sorunu yaşnıyor. 16 Kasım 2021 Salı akşamı başlayan ve kullanıcılar mağdur eden sorun Türkiye dahil birçok ülkede yaşnıyor. İşte, Spotify çöktü mü, ne zaman düzelir? 16 Kasım Spotify ve Snapchat çöktü mü? İ

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.

Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy, Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan sonrası henüz bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan yine sosyal medya platformları arasından en çok tercih edilen Snapchat'te de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar "Snapchat çöktü mü" sorusuna yanıt ararken firmadan resmi bir açıklama bekleniyor.