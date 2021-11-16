Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor, sorun ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler paylaşım sitesi Snapchat'e saat 20:00'dan itibaren erişimde problem yaşanmaya başlandı. 1 saati aşkın devam eden erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar uygulama hakkında detayları merak ediyor. İşte, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor, sorun ne zaman düzelecek?

SPOTİFY VE SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Son zamanlarda, dünya çapında kullanılan en ünlü sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Meydana gelen sorunlarla uygulamaların çöküp çökmediği, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Facebook, Whatsapp, Instagram gibi uygulamaların ardından şimdi de Spotify ve Snapchat'te erişim sorunu görülüyor.

Snapchat ve Spotify'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.