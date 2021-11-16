16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mehmetçik terörist avında! Eren Kış-4 operasyonu başladı

Son dakika: Mehmetçik terörist avında! Eren Kış-4 operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Mehmetçik terörist avında! Eren Kış-4 operasyonu başladı

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde Eren Kış-4 operasyonu başladı.

Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yurt geneli ve sınır ötesi operasyonlarını artırıyor.

Hakkari'deki PKK yuvalarına giren Türk komandosu yeni bir operasyon daha başlattı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-4 ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER İBRAHİM DOĞU (KAZAN VADİSİ-HAN YAYLASI)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.240) personel [(80) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PKK’ya Eren Kış-4 operasyonu PKK'YA EREN KIŞ-4 OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA