16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 365.514 test yapıldı, 25.101 vaka tespit edildi. 227 vatandaşımız hayatını kaybederken, 27.447 vatandaş sağlığına kavuştu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN KALABALIK AİLELERE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosuyla birlikte yaptığı paylaşımda, ''Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır.'' ifadelerine yer verdi.

15 KASIM VAKA SAYILARI

14 KASIM VAKA SAYILARI

13 KASIM VAKA SAYILARI

12 KASIM VAKA SAYILARI

11 KASIM VAKA SAYILARI

10 KASIM VAKA SAYILARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA