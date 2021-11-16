Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 365.514 test yapıldı, 25.101 vaka tespit edildi. 227 vatandaşımız hayatını kaybederken, 27.447 vatandaş sağlığına kavuştu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN KALABALIK AİLELERE UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosuyla birlikte yaptığı paylaşımda, ''Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır.'' ifadelerine yer verdi.
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