Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları

BAKAN KOCA'DAN KALABALIK AİLELERE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosuyla birlikte yaptığı paylaşımda, ''Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır.'' ifadelerine yer verdi.