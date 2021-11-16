Van Gölü kenarında insan kemikleri bulundu

Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.