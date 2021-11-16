Van Gölü kenarında insan kemikleri bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu değerlendiren insan kemikleri, çömlek ve seramik parçaları bulundu. Kemikleri gören vatandaşları durumu Jandarma ekiplerine ihbar etti.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.
DEMİR ÇAĞI'NA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORYapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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