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Van Gölü kenarında insan kemikleri bulundu

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Van Gölü kenarında insan kemikleri bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu değerlendiren insan kemikleri, çömlek ve seramik parçaları bulundu. Kemikleri gören vatandaşları durumu Jandarma ekiplerine ihbar etti.

Van'ın Erciş İlçesi Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü kenarında insan kemikleri bulan bölge sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

DEMİR ÇAĞI'NA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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