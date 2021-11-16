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İstanbul'da torbacılara operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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İstanbul’da torbacılara operasyon!

Son dakika haberine göre: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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