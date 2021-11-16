AK Parti harekete geçti! Enerjik yasa TBMM’ye geliyor! Dikkat çeken TOGG detayı

TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK

Çalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak. Bu alanda üretim yapanlar hibe ve faiz gibi desteklerden yararlanabilecek. Pakette yer alması beklenen bir başka önemli düzenleme ise sözleşmeli tarıma dönük. Türkiye'deki verimliliği, üretimin, çiftçinin finansmana erişiminin artmasını sağlayacak düzenleme aynı zamanda piyasaların fiyat regülasyonunu kendi kendine yapmasının sağlanması da planlanıyor.