AK Parti harekete geçti! Enerjik yasa TBMM'ye geliyor! Dikkat çeken TOGG detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti harekete geçti. AK Parti, pandemi sonrası ve küresel ısınma ile birlikte önemi daha artan enerji güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir yasa teklifi hazırlıyor.
Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti harekete geçti.
AK Parti, pandemi sonrası ve küresel ısınma ile birlikte önemi daha artan enerji güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir yasa teklifi hazırlıyor. Elektrik faturalarından TRT ve enerji payının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer alacağı teklifte, 2022'de üretim bandına inecek elektrikli yerli otomobile dönük düzenlemeler bulunuyor.
TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK
Çalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak. Bu alanda üretim yapanlar hibe ve faiz gibi desteklerden yararlanabilecek. Pakette yer alması beklenen bir başka önemli düzenleme ise sözleşmeli tarıma dönük. Türkiye'deki verimliliği, üretimin, çiftçinin finansmana erişiminin artmasını sağlayacak düzenleme aynı zamanda piyasaların fiyat regülasyonunu kendi kendine yapmasının sağlanması da planlanıyor.
ŞARJ İSTASYONLARI KURULUYOR
Elektrikli araçları için şarj hizmetinin sunulması ve şarj istasyonlarının kurulması için alt yapı oluşturulacak. Ruhsatların verilmesi, benzin istasyonlarındaki gibi yasal alt yapısının oluşturulması, ruhsatlandırılması, kurulum ve işletilmesine dönük detaylar düzenlemede yer alacak.
Petrol Kanunu'na, "Bir arayıcı veya işletmeci, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlüdür" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanı, sekizde birini yüzde 50 oranında artırabilir" hükmünün eklenmesi de planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, lisanssız üretim tesisleri (HES, jeotermal gibi) dağıtım sistemi yanı sıra iletim tesislerini de kullanabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
- LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?
- İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 16 Kasım SED yardımı neden yatmadı, açıklama geldi mi?
- CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? CZN Burak öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ablası son noktayı koydu...
- Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...
- 5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...
- Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...
- Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Başvurular sona eriyor... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Faiz oranı 1,29'a geriledi! Bankalar şaha kalktı, faizler değişti! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi