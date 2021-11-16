İzinli mahkumlar cezaevine ne zaman dönecek? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?

İzinli mahkumlar cezaevine ne zaman dönecek? Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler, koronavirüs salgınının önlenmesi için 14 Nisan 20202 tarihinde izne gönderilmişti. Peki, izinli mahkumlar cezaevine ne zaman dönecek? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

İZİNLİ MAHKUMLAR CEZAEVİNE NE ZAMAN DÖNECEK?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: