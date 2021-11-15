CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubu etki etmedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ülkelerinin büyükelçilere yazdığı mektupla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Karaismailoğlu, ''Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar.'' dedi.
Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AVRUPALI BÜYÜKELÇİLERE YAZDIĞI MEKTUP
Köprüye karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar aynı zihniyet. Burada grafikler var. Yarın 2050'de 78 bine çıktığı zaman bu gemileri nereden geçireceksiniz? Devlet yönetmeye talip olan muhalefetin haline üzülüyoruz. Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar.
MEKTUPTA NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Büyükelçi,
İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde. "Kanal İstanbul Projesi", ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır.
Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, "Kanal İstanbul" gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabanı, zıt niteliktedir.
Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. "Kanal İstanbul Projesi"nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.
Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum.
Saygılarımla"
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