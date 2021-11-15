Son dakika: Türkiye tarihinde rekor kokain yakalama operasyonu! 5 kişi hakkında dava açıldı
Son dakika haberleri... Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
NASIL YAKALANDI?
Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.
Valilikten, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir." denildi.
"GEMİ LİBERYA BANDIRALI"
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, kokainin sergilendiği Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde, gazetecilere operasyon hakkında açıklama yaptı.
Cihan, yaklaşık bir aydır takip ettikleri bir konu gereğiyle Ekvador'dan Mersin Limanı'na muz yüklü bir gemide kokain geleceği bilgisi üzerine yaptıkları çalışma sonucu başarılı bir şekilde 1 ton kokain yakalaması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uyuşturucuyla mücadelelerinin aynı azim ve kararlılıkla sürdüğünü aktaran Cihan, "Ele geçirilen miktar Türkiye rekoru mu?" sorusuna, "Doğrudur. Bildiğiniz gibi daha önce 2019 yılında yine burada Mersin Emniyet Müdürlüğünün 615 kilogram bir kokain yakalaması vardı. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız." şeklinde cevap verdi.
Cihan, gemiyle ve gözaltı bilgisiyle ilgili soru üzerine, "Gemi Liberya bandıralı ve Ekvador'dan gelmekte. Gözaltıyla ilgili çalışmamız da devam etmekte. Şu anki bu ön bilgimiz, elbette ki gözaltılar olacak." dedi.
Yaklaşık bir aydır Gümrükler Muhafaza ekipleriyle teknik takip gerçekleştirdiklerini aktaran Cihan, geminin başka ülkelere gitme durumu hakkındaki soruyu da "Tahkikat sürüyor." şeklinde yanıtladı.
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