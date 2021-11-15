Boğaziçi Üniversitesi’nde skandal olay! Mescitte ilişkiye girdiler

"MESCİTTE İLİŞKİYE GİRİYORLAR"

Güney Kampüs'te bulunan mescidde ve yanında yer alan diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler ilişkiye girerken yakalandığı, alkol alan gençlerin de uyumak için mescidi kullandığı öne sürüldü. Bir öğrenci, yaşananlara ilişkin sitemini şu sözlerle dile getirdi:

Merhaba dostlar, maalesef güney mescidde ve yanındaki diğer ibadet yerlerinde bazı çiftler uygunsuz şekilde basılmış. Ayrıca sarhoş olan arkadaşlar da uyumaya mescide geliyormuş. Bu yüzden artık ibadet yerlerini geceleyin kapıyorlar. Geceleyin beraber namaz kılmak vb. şeyleri yapmamız mümkün olmuyor. Zaten kart basarak mescide girmek bile rahatsız ediciydi, artık onu bile yapamayacağız. Okuyan arkadaşların bazılarından ricam, 'Lütfen ne yapacaksanız yapın ama ev tutun, bir yere gidin, başka bir yer bulun. Hem insanın midesi kalkıyor, hem de işin sonunda bizim yaşama alanımız daralıyor.'