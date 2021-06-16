16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı , Gümrük Muhafaza ekiplerinin 'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu ’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yakalamanın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu. Ayrıca Bakan Muş, bu operasyonda görev alan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ettiğini ifade etti.

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