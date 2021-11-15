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Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığı reddedildi

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığı reddedildi

Son dakika haberleri... Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için Adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Libya'dan bugün gelen Son Dakika haberine göre Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.

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