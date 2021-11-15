Son dakika: Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığı reddedildi

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Libya'dan bugün gelen Son Dakika haberine göre Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.