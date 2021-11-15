Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi vefat etti? (15 Kasım 2021)
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) vaka, vefat ve aşılama rakamları açıklandı. 15 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'de kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye'nin günlük KORONAVİRÜS vaka, vefat ve aşılama rakamları açıklandı.
Son tabloya göre Türkiye'de 15 Kasım 2021'de kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları arttı mı? Aşılamada son durum ne? İşte son dakika Kovid-19 haberimiz...
VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA SON DURUM NE?
24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.
BAKAN KOCA TWITTER'DAN AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri sosyal medya hesabından yorumladı.
Bakan Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.
TÜRKİYE'DE KOVİD-19 AŞILAMASINDA SON DURUM NE?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,08 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 90,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
GEÇMİŞ GÜMLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU
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