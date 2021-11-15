Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi vefat etti? (15 Kasım 2021)

Türkiye'nin günlük KORONAVİRÜS vaka, vefat ve aşılama rakamları açıklandı.

Son tabloya göre Türkiye'de 15 Kasım 2021'de kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları arttı mı? Aşılamada son durum ne? İşte son dakika Kovid-19 haberimiz...

VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA SON DURUM NE?

24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.