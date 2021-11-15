Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Başrahip Tatul Anuşyan için taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

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