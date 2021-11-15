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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başrahip Tatul Anuşyan için taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Başrahip Tatul Anuşyan için taziye telefonu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

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