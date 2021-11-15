İsrail’den son dakika Türkiye açıklaması! Vatandaşlara ülkeyi terk edin çağrısı yapıldı mı?

Bennett, daha önce İsrail resmi makamlarının ifade ettiği şekilde İsrailli çiftin "herhangi bir İsrail teşkilatında çalışmadıklarını" savunmuştu. İsrail Başbakanı, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İsrail devletinin en üst düzeyde konuyla ilgilendiğini dile getirmişti.

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