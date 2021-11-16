Yemek Sepeti hacklendi mi? Ortalığı karıştıran iddia: Milyonların kredi kartı bilgileri tehlikede

60 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ TEHLİKEDE

60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanı, satışa çıkarıldı.