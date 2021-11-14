Başkan Erdoğan’ı ağlatan Çanakkale belgeseli! Ezineli Yahya Çavuş

Balkan Harbi'ne de katıldığı bilinen Yahya Çavuş'un, yaşanan hezimetten çok mahcup olduğu, geri kaçmış olmanın verdiği ezikliği savaş sonrasında çok sık dile getirdiği ve 'Bir gün düşmanla yeniden karşılaşmak nasip olursa şehadete kadar savaşacağını ve asla geri kaçmayacağını' ifade ettiği, torunları ve yakınlarınca sözlü tarihte bugüne kadar anlatıldı.

Bu duygularla hamile olan eşini köyünde bırakarak cepheye giden Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyu'nda 3 bin kişilik İngiliz çıkartma birliğini, bölük komutanı Yüzbaşı Hüseyin Avni Bey vurulduktan sonra inisiyatifi alarak düşmanı 32 saat boyunca kıyıda tutmayı başarmış ve yaralı halde geri çekilmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Kirte Savaşları'na katılan Yahya Çavuş 3'üncü Kirte Muharebeleri'nde yaralanmış ve 1 gün sonra 5 Haziran 1915 günü şehit düşmüştü.