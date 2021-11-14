Hamidiye su pislik içinde! Milyonların sağlığı tehlikede

Akşit ve Turşak'ın CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun ekibinden olduğu öne sürüldü. Akşit'in su boru bakımına yönelik bilgi ve birikimi olmadığı, Kemerburgaz'da emlakçılık yaptığı ve gayrimenkul işleri üzerine faaliyet yürüttüğü belirtildi.