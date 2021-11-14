Hamidiye su pislik içinde! Milyonların sağlığı tehlikede
Son dakika haberine göre: Kuyu suyu skandalıyla gündeme gelen İBB'ye bağlı Hamidiye Su'da şimdi de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Su dolum borularında asbest oluştu, vanalar ise çamur içinde kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Hamidiye AŞ'de kuyu suyu skandalının ardından şimdi de insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden görüntüler ortaya çıktı.
Hamidiye AŞ'nin Kemerburgaz'daki dolum tesislerinde vatandaşa ulaştırılan içme sularının doldurulduğu borularda bakımsızlıktan kanserojen madde asbest oluştuğu, vanaların ise su sızdırarak çamurlaşmaya neden olduğu görüldü.
BAKIM YOK, FATURA VAR
Hamidiye suyunun kirletilmesinden rahatsız olan çalışanların durumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiği ancak İmamoğlu'nun bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi.
İmamoğlu, 2 Eylül 2019'da Kemerburgaz'daki dolum tesisine giderek atadıkları Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli'den tesisle ilgili bilgiler almış, burada hijyen vurgusu yapmıştı. Hamidiye Su'da yaşanan usulsüzlükler sonrasında ise Nişli görevden alınmıştı.
CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Akşit'in bir diğer CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı ve İBB iştiraki olan Güven Su A.Ş'de İdari İşler ve Satın Alma Şefi Hakan Turşak üzerinden Hamidiye A.Ş'ye su hatları bakımı yapıldığına yönelik fatura kestiği iddia edildi.
Akşit ve Turşak'ın CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun ekibinden olduğu öne sürüldü. Akşit'in su boru bakımına yönelik bilgi ve birikimi olmadığı, Kemerburgaz'da emlakçılık yaptığı ve gayrimenkul işleri üzerine faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Daha önce de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ulupelit mevkiinde bir su dolum tesisine baskın yapmış, ağaçların arasına kamufle edilmiş kaçak yapıda kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığını tespit etmişti.
Su dolum tesisinin faaliyetine son verilmişti.
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