CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde A Haber muhabiri Mehmet Miras'a tehdit
Son dakika haberine göre: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'ı "Defol lan!" diyerek belediye meclis salonundan kovup "Ben seni çağırtacağım" diye tehdit etti
Mersin'de geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vahap Seçer'in gazetecileri meclis toplantısından kovmasının yankıları sürerken yeni bir skandal yaşandı. Başkan Seçer'in basın mensuplarını meclis toplantısından kovmasının ardından verilen 1 buçuk saatlik arada Başkan Seçer, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve belediye başkanları ile yaptığı görüşmede gazetecilerin salona alınmaması ile ilgili duruş sergiledi. Ancak bu duruş muhalefet tarafından kabul görmedi.
Bu sıralarda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'a hakaretler savurdu. Miras'ı 'Defol lan!' diyerek meclisten kovan daire başkanı, "Ben seni çağırtacağım" diyerek de tehditler savurdu. Gündeş'in bu tehdit ve hakareti sonrasında Miras, durumu emniyet güçlerine haber verdi. Muhabir polis kontrolünde meclisten ayrıldı.
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