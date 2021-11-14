CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde A Haber muhabiri Mehmet Miras’a tehdit







Bu sıralarda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'a hakaretler savurdu. Miras'ı 'Defol lan!' diyerek meclisten kovan daire başkanı, "Ben seni çağırtacağım" diyerek de tehditler savurdu. Gündeş'in bu tehdit ve hakareti sonrasında Miras, durumu emniyet güçlerine haber verdi. Muhabir polis kontrolünde meclisten ayrıldı.