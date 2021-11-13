Son dakika: Çanakkale’de toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki toplu açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Maşallah bugün Çanakkale bir başka, Biga bir başka. Bu birlikteliğinizi Rabbim daim kılsın. Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Buraya ilk geldiğimde karşımda sadece bir 10 kişi vardı. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye…

"BİGA'DA TAÇLANDIRMAK İSTEDİK"

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga idi. Bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim yeri olarak bölgesine ve milletine hizmet etmiştir. Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesini Biga'da taçlandırmak istedik.

Biga'nın tarihiyle birlikte gönlümüzde de yeri ayrıdır. Buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehpi abimiz rahmetli. Burada onunla yola çıkmıştık. Sayı 10 kişi. Şimdi hamdolsun on binler var.

"ESERLERLE KONUŞUYORUZ"

Biga'da gerçekleştirdiğimiz eserlerin resmi açılışını yaparak Çanakkale'mizin aydınlık geleceğine yeni kapılar açıyoruz. Biz eserlerle konuşuyoruz. Biz eserlerle konuşuyoruz. 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla 239 afet konutu ile alt yapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık.

"BU ÜLKE VE BU MİLLETE PRANGA VURACAKLARINI SANANLARI..."

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı.

Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha iyi hizmet verecek alt yapılarını hizmete açıyoruz. Ülkemizi sağlıkta, eğitimde, adalette, sanayide, tarımda, enerjide velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken şanlı tarihimizden şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz.

"2022'NİN 18 MART'INA KADAR ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILACAK"

Siz ne kadar zavallısınız? Bu ülkede dikili bir ağacınız yok. Dün CHP vardı. Arkasından başkaları geldi. Onlar aynı şeyi söylemediler. Biz geldik. Biz bunlar gibi mi yaptık? Hayır. Biz ülkemizi süratle kalkınmanın gayreti içerisine girdik. Dik durmaya devam edeceğiz. 2001'den itibaren aldığımız Türkiye'ye bakın. 19 senede nerelere getirdik. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ına ulaşmadan Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. Bugün son tabliyenin vidalarını sıktık. Biz buyuz. Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Senin hizmet gibi bir derdin yok.

Utanmadan, sıkılmadan bu köprüyü kullanırlar. Kullansınlar.

Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. 2023'ün haziranına hazır olacağız. Kalkıyorlar yatıyorlar erken seçim. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleir bile ulaşamaz.

"CHP, İP, HDP TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARIDIR"

Bu CHP, bu İP, bu HDP hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber yolumuzda yürüyoruz. Biz bu milleti vatanı sevenlerdeniz. Böyle de yolumuza devam edeceğiz.

Kendisini böyle rezil duruma düşüren başka bir muhalefet yoktur. Ne yaparlarsa yapsın büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler.

İP'Lİ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFRÜ

Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun.

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek.

Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir.