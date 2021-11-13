13 Kasım 2021, Cumartesi
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Günün Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu

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Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Günün Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 13 Kasım 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

GÜNÜN RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (13 KASIM)

11 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

10 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

9 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

8 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

7 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

6 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

5 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

4 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

3 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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