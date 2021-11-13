Günün Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu

Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." açıklamasını yaptı.