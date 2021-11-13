İşte illere göre vaka sayıları! İstanbul Ankara İzmir’de vakalarda son durum ne? Bakan Koca haritayı son dakika olarak paylaştı

İŞTE İLLERE GÖRE VAKALARDA SON DURUM

Bakan Koca paylaşımında "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

NERELERDE AZALDI?

EN ÇOK NERELERDE ARTTI?

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE VAKALAR...

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.