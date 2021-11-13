İşte illere göre vaka sayıları! İstanbul Ankara İzmir'de vakalarda son durum ne? Bakan Koca haritayı son dakika olarak paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında illere göre 100.000 kişide görülen vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Hangi illerde vakalar arttı? Nerelerde azaldı? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında illere göre 100.000 kişide görülen vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
İŞTE İLLERE GÖRE VAKALARDA SON DURUM
Bakan Koca paylaşımında "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
NERELERDE AZALDI?
EN ÇOK NERELERDE ARTTI?
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.
İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE VAKALAR...
Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.
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