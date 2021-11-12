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SON DAKİKA: Yargıtay'dan "kooperatif" kararı

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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SON DAKİKA: Yargıtay’dan kooperatif kararı

Son dakika haberine göre; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.

SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020/2 sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantıda kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir sayılacağı yönünde karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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