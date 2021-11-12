SON DAKİKA: Yargıtay'dan "kooperatif" kararı
Son dakika haberine göre; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020/2 sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantıda kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir sayılacağı yönünde karar verildi." ifadeleri yer aldı.