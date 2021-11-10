Sedat Peker davasında kritik gelişme: Mal varlıklarına el konulsun
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sedat Peker, eşi Özge Peker ve birinci dereceden yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulması ve müsadere edilmesi istendi.
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker, eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.
"MAL VARLIKLARINI KAÇIRIP DEVRETMEDEN EL KONULSUN"
Davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, dava konusu suçlamalar ve gerçekleşen zararın mal varlığına yönelik olması nedeniyle zararının karşılanmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede avukat Hakan Tunçkol, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım attı. Hem mal varlıklarının tespiti hem de tedbir konulup müsadere edilmesini istedi.
"BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ DA MAL VARLIĞI TESPİT EDİLSİN"
Dilekçede, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi. Bu varlıkların kuvvetle muhtemel suç sonucu elde edildiği vurgulanarak müsadere edilmesi istendi.
BAZI SANIKLAR İÇİN DE MÜSADERE TALEBİ
Sadece Peker ailesi değil davanın diğer sanıkları Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da birinci derece yakınları noktasında da aynı şekilde alt ve üst soydan birinci derede akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi mal varlıklarının suç sonucu elde edilme ihtimali nedeniyle müsaderesi talep edildi. Şimdi mahkemenin talebe ilişkin kararı bekleniyor.
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