Sedat Peker davasında kritik gelişme: Mal varlıklarına el konulsun

"BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ DA MAL VARLIĞI TESPİT EDİLSİN"

Dilekçede, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi. Bu varlıkların kuvvetle muhtemel suç sonucu elde edildiği vurgulanarak müsadere edilmesi istendi.





BAZI SANIKLAR İÇİN DE MÜSADERE TALEBİ

Sadece Peker ailesi değil davanın diğer sanıkları Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da birinci derece yakınları noktasında da aynı şekilde alt ve üst soydan birinci derede akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi mal varlıklarının suç sonucu elde edilme ihtimali nedeniyle müsaderesi talep edildi. Şimdi mahkemenin talebe ilişkin kararı bekleniyor.