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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Ziyarette Oktay ve Orban'a, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Fuat Oktay, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik" dedi.

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