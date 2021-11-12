Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...

Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM PA JGK duyurularında yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.