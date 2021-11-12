12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...

Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021
ABONE OL
Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...

Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılının son dönemine geldiğimiz süreçte bekçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalarla jandarma bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan 10 bin bekçi alımı için geri sayım sürüyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...

Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM PA JGK duyurularında yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA