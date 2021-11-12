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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 12 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları son durum....

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 12 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları son durum....

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 12 Kasım 2021 tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan son tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu.



VAKA VE VEFAT RAKAMALARI

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (12 KASIM)

10 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

9 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

8 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

7 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

6 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

5 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

4 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

3 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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