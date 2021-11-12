SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 12 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları son durum....
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 12 Kasım 2021 tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan son tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu.
VAKA VE VEFAT RAKAMALARI
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (12 KASIM)
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