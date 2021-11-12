Askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? e-devlet askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Üniversite, yoklama kaçağı askerlik tecil şartları...
Askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk vatandaşı olan erkeklerin zorunlu görevi olan askerlik, eğitim süreçleri nedeniyle ertelenebiliyor. Tecil işlemi yaptıracak olan vatandaşlar, askerlik erteleme detaylarını araştırıyor. İşte, askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? e-devlet askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Üniversite, yoklama kaçağı askerlik tecil şartları...
Askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? e-devlet askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş e-Devlet kapısı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Son saatlerde konu hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte, Askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? e-devlet askerlik tecil ettirme nasıl yapılır?
Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş e-Devlet kapısı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlik yapmak zorundadır. Ancak lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlarda askerlik tecil ettirme suretiyle askerlikten belirli sürelerce muaf olmaktadır.
ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?
Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Tecil işlemi, e-devlet üzerinden ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından gerçekleştiriliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi yapılabiliyor.
ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi
LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME
Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME
Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.
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